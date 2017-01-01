الاخبار المحليه

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05:09 صباحًا , الإثنين 2 جمادي الأول 1438 / 30 يناير 2017

أخبار مهمة

بالفيديو سعودية تناشد الملك سلمان حل مشكلتها

بالفيديو سعودية تناشد الملك سلمان حل..

تهنئة قبيلة عنزة بفوز مرشحيها في المجلس البلدي بالخرج

تهنئة قبيلة عنزة بفوز مرشحيها في..

تعليم الخرج يلغي الطابور الصباحي بسبب موجة البرد

تعليم الخرج يلغي الطابور الصباحي..

محافظ الخرج : سيتم فتح تحقيق في قضية الطفل متعب العتيبي وحل معاناة أهله

محافظ الخرج : سيتم فتح تحقيق في قضية..

داعش ينشر فيديو لـ 6 أطفال يعدمون رهائن في #سوريا

داعش ينشر فيديو لـ 6 أطفال يعدمون..

بالفيديو مقتل 18 شخصا واصابة 5 في هجوم على " ملهى ليلي " بالقاهرة

بالفيديو مقتل 18 شخصا واصابة 5 في هجوم..

الشرعية تحرر جعار و البشير مستعدون للتعزيز بـ 1500 مقاتل

الشرعية تحرر جعار و البشير مستعدون..

الخرج | الطفل متعب العتيبي من عملية "لوزتين" إلى غيبوبة ووالده يناشد الأمير متعب

الخرج | الطفل متعب العتيبي من عملية..

إغلاق مضخات وقود تمارس الغش التجاري بالدلم

إغلاق مضخات وقود تمارس الغش التجاري..

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جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 05:09 صباحًا الإثنين 2 جمادي الأول 1438 / 30 يناير 2017.
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